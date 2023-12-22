تساقط ثلوج على جبل تايبينج بشمال شرق تايوان

تساقطت الثلوج للمرة الأولى هذا الشتاء في "تايبينجشان" (جبل تايبينج)، الذي يقع في مقاطعة "ييلان"، بشمال شرق تايوان، قبل منتصف الليلة الماضية، حيث تراجعت درجة الحرارة هناك إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر.

وشوهد التمثال، في ساحة "تايبينج فيلا"، في الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه ألفي متر، مغطى بطبقة رقيقة من الجليد، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وذكر خوان مينج-يانج، لدى مركز إدارة منطقة "غابات تايبينجشان" الوطنية الترفيهية أن الرياح خارج ساحة "تايبينج فيلا" كانت قوية، لكنه شعر أن تساقط الثلوج لم يشتد.

وأضاف أن العديد من محبي رؤية الثلوج المتحمسين، بقوا في ساحة "تايبينج فيلا"، الليلة الماضية، فيما تم حث معظم الزائرين، الذي يبلغ عددهم حوالي ألف شخص، أمس الخميس للمغادرة في أقرب وقت ممكن، بسبب مخاوف من أن الطرق الجليدية الزلقة، ربما تعيقهم من النزول من الجبل.

وتابع أن المنطقة الترفيهية، تم فتحها، كما كان مقررا في الساعة السادسة صباح اليوم، لكن وجهت نصائح للسائقين بالقيادة بحذر، على الرغم من عدم الحاجة إلى سلاسل ثلوج، لمركباتهم.