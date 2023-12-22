ضمن الاتحاد الإسلامي التركي للشئون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، الاستمرار في التعاون مع ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية في تدريس التربية الدينية الإسلامية في الولاية، وذلك بعد أن أصدر بيانا منقحا يتعلق بحق إسرائيل في الوجود.

وأعلن مكتب رئاسة حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اليوم الجمعة، أن اتحاد "ديتيب" أصدر بيانا إضافيا نأى فيه بنفسه "بدون تحفظ عن أي شكل من أشكال التشهير باليهودية والعقيدة اليهودية".

وقال رئيس ديوان حكومة الولاية ناتنايل ليمينسكي (من الحزب المسيحي الديمقراطي) إن "بيان فرع اتحاد ديتيب في ولاية شمال الراين ويستفاليا والالتزام الصريح بحق إسرائيل في الوجود، خلقا الأساس اللازم لمواصلة التعاون في تدريس التربية الدينية الإسلامية".

من جانبها، اعتبرت وزيرة التعليم في الولاية دوروتيه فيلر (أيضا من الحزب المسيحي) أن من المهم أن تقف المنظمات التي تتعاون معها الولاية في تدريس الدين الإسلامي، بشكل ثابت على أرضية القانون الأساسي ودستور الولاية، وأن تلتزم بحق إسرائيل في الوجود وأردفت: "لا مكان في مدارسنا لمعاداة السامية".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل، أعربت الولاية ومنظمات إسلامية في بيان مشترك صادر في أكتوبر الماضي عن التمسك "بضرورة إدانة فظائع حماس بحق السكان الإسرائيليين بلا قيد"، كما نص البيان على نبذ دعوة حماس إلى مهاجمة المؤسسات اليهودية في كل أنحاء العالم.

وبعد تصريحات متباينة من مسئولين شرفيين وفعليين من تركيا، تم الطلب من فرع ديتيب في الولاية بالنأي بنفسه بشكل صريح عما حدث.