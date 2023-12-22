مسئول عسكري: أوكرانيا لن تستخدم الإجبار لتعبئة المواطنين في الخارج للحرب

تناشد وزارة الدفاع الأوكرانية، مواطني البلاد في الخارج العودة والانضمام إلى صفوف الجيش للدفاع عن وطنهم، في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيلاريون بافليوك، إنه رغم ذلك ليست هناك خطط لجلب الأوكرانيين من الرجال من الخارج وتجنيدهم تحت ضغوط.

وسعى بافليوك، بذلك إلى توضيح بيانات أدلى بها وزير الدفاع رستم عميروف عن تعبئة الرجال في الخارج.

وقال عميروف، في مقابلة أجريت في وقت سابق إن هناك مناقشات حول فرض "قيود" قانونية على الرجال الأوكرانيين الذين يبقون بالخارج.

يذكر أن هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين المسجلين كلاجئي حرب في ألمانيا ودول أخرى. ولا يسمح رسميا للرجال بين سن 18 و 60 عاما من اللائقين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، ورغم ذلك تمكن العديد من الرجال من المغادرة.

وقال بافليوك: "يدعو الوزير جميع مواطني أوكرانيا إلى الانضمام للقوات المسلحة أينما كانوا. هل ينطبق هذا على الأوكرانيين في الخارج؟ نعم بلا شك. إن الدفاع عن البلاد في أوقات الحرب واجب دستوري على كل المواطنين".

لكنه أشار إلى أنه ليست هناك أي خطط لفرض عقوبات أو ضغط قانوني على من يظلون خارج أوكرانيا.