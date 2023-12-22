شحنات الطماطم إلى إسرائيل تكشف عن فضيحة داخل حزب السعادة الإسلامي التركي

واجه حزب السعادة الإسلامي في تركيا، ضربة قوية بعد اضطراره إلى إقالة نورباكي شاهين، رئيس فرع الحزب في أردملي، بمدينة مرسين.

وذكر موقع "تركيا الآن" اليوم الجمعة، أن هذه الإقالة جاءت على خلفية فضيحة كبيرة تمثلت في ظهور مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام شاهين بإرسال شحنات تجارية من الطماطم إلى إسرائيل.

وأشار الموقع التركي، إلى أنه هذه الفضيحة تكتسب أهمية خاصة في ظل موقف الحزب السابق، الذي طالب في البرلمان التركي بإيقاف كل أشكال التجارة مع إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن نوع الشحنات المتبادلة.

هذا الموقف كان قد قوبل بالرفض من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية، بحسب موقع تركيا الآن.