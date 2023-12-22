دي لورينتيس يحدد موعد تمديد عقد أوسيمين

ألمح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، إلى اقتراب الإعلان عن تمديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم وهداف الفريق.

أوسيمين انضم إلى نابولي في 2020 قادمًا من صفوف ليل، فيما يرتبط بعقد مع فريق الجنوب حتى صيف 2025، ويسعى النادي الإيطالي لتمديد عقده لموسم آخر.

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تجديد أوسيمين؟ قد تكون الهدية في أعياد الميلاد".

ومن المتوقع أن يتضمن عقد أوسيمين الجديد شرطا جزائيا بقيمة 140 مليون يورو، وهو ضعف المبلغ الذي دفعه نابولي للتعاقد مع فيكتور من ليل، حيث انضم مقابل 75 مليون يورو بجانب المكافآت.

وحول مشروع دوري السوبر الأوروبي، علق رئيس نابولي: "لقد كنت دائما ضد فكرة دوري السوبر، لكنني أؤيد أيضًا الديموقراطية لحرية استخدام المشاريع".

وأضاف "لذلك أقول إن التخلص من احتكار الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم لا يمكن إلا أن يكون في صالح الرياضة، لأن هذه المؤسسات لم تقم بتحديث اللعبة بل إنها أعادتها للوراء".

وعن مواجهة روما غدًا، قال رئيس نابولي: "أتوقع مباراة كرة قدم رائعة، أنا لا أحب الطريقة التي يتم بها استخدام تقنية الفيديو حيث يجب تحسين العديد من الأشياء، وآمل ألا يرتكب حكام الغد أخطاء مثل الأخطاء التي تركت بصمتها مؤخرا على كرة القدم".