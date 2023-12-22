أكد الفنان محمود العسيلي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب واحدة من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وليس لها مثيل، قائلا: "هي صوت من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وملهاش زي كإمكانيات صوتية، وربنا يوفقها في اختيار الكلام الصح وحفلاتها في جدة كانت مفاجئة".

وعلق محمود العسيلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على الأزمات المتكررة للنجمة شيرين عبد الوهاب قائلا: "كل إنسان بيمر بتجارب كتير في حياته وفي ناس بتبقى أهم حاجة بتعافر وشيرين بتعافر لكي ترجع".