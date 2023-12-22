زيلينسكي يحث دبلوماسييه على بذل الجهود لكسب التعاطف مع أوكرانيا

حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدبلوماسيين الأوكرانيين على العمل الجاد خلال الاثنى عشر شهرا القادمة "لكسب التعاطف" مع الجانب الأوكراني في الصراع مع روسيا.



وفي اجتماع عقد اليوم الجمعة، حدد زيلينسكي أمام الدبلوماسيين الأوكرانيين أهم المهام التي تنتظرهم العام القادم. وقال مكتب الرئيس في كييف أن هذه المهام تراوحت بين شراء مزيد من الأسلحة لصالح أوكرانيا، وتوثيق العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتوفير المساعدة من الخارج لصناعة الأسلحة الأوكرانية.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتعزيز التقارب مع حلف شمال الأطلسي فإن الحل "لا ينبغي البحث عنه لدى كبار المسئولين السياسيين".



وقال زيلينسكي: "علينا أن نقنع المجتمعات – تماما كما جعلناهم يلتفون حول أوكرانيا في بداية الحرب."



وأضاف: "نحن في حاجة إلى مزيد من الأسلحة، لأن أحدا لن يستسلم".



وقال زيلينسكي إن على الدبلوماسيين الأوكرانيين المساعدة أيضا في توفير الدعم المالي، والتركيز يجب أن يكون على الأرصدة الروسية المجمدة في الغرب والتي، حسب بعض السياسيين الغربيين، ربما يمكن استخدامها في إعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب، موضحا أنه يعتبر "من العدل استخدام موارد هذه الدولة المعتدية."