الصحة: لم يثبت اكتشاف متحور أوميكرون الجديد في مصر

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خلو مصر من متحور فيروس أوميكرون الجديد JN. 1، قائلا: «لم يثبت لدينا اكتشاف المتحور في مصر إلى اللحظة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى تولي قطاع الطب الوقائي مسئولية رصد جميع الأمراض الوبائية والتنفسية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن احتمالية انتقاله إلى مصر قائمة.

ونوه إلى انخفاض معدل خطورة المتحور الجديد على الصحة العامة للإنسان من حيث نسبة دخول المستشفيات، أو معدل الوفيات وحدة المضاعفات، موضحا أن السمة الوحيدة الملحوظة تتمثل في سرعة انتشار العدوى.

وأضاف أن أعراض المتحور الجديد تشبه مضاعفات فيروسات العدوى التنفسية مثل أدوار البرد الموسمية والإنفلونزا، داعيا المواطنين إلى اتباع إرشادات الحماية من الفيروسات بالتنفسية مثل التطهير المستمر، وتوفير التهوية الجيدة، وارتداء الكمامة عند الإصابة.

واختتم ناصحا المرضى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن؛ بتلقي لقاحات الإنفلونزا الموسمية وكورونا.