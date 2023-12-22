جون كيربي: نعمل بشكل يومي وبأقصى جهد ممكن لإعادة الأسرى من غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل يوميا وبكل جهد ممكن على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس داخل قطاع غزة، ولا تدّخر جهدا في ذلك.



وأوضح كيربي أنه لا يعد بالإعلان عن أي انفراجة في هذا الأمر قريبا، لكن واشنطن تبذل جهودا مضنية في محاولة لإتمام الإفراج عن الأسرى لدى حماس.



ويواصل جيش الاحتلال شن عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين.