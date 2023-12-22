اليابان تخطط لميزانية دفاعية قياسية للعام المقبل

اعتمدت الحكومة اليابانية ميزانية دفاعية قياسية للعام المقبل.



ومن المقرر زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 17% مقارنة بنسبته في العام المالي الحالي ليصل إلي 9ر7 تريليون ين (55 مليار دولار) وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الجمعة.



وتهدف خطط اليابان لإعادة تجهيز قواتها المسلحة أساسا لمواجهة سعي الصين لاكتساب النفوذ بجانب برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والذي تعتبره طوكيو تهديدا.

وتتمشى خطة الميزانية الجديدة مع قرار اليابان منذ عام بإنفاق إجمالي نحو 43 تريليون ين على الدفاع بحلول 2027.



وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن خططا لزيادة ميزانية الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلى.