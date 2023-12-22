محمد هاني: تتويجنا بالبرونزية جاء عن جدارة

عبر محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي عن سعادته بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 بالبطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الفريق حقق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، وأن الجيل الحالي من اللاعبين طموح للغاية، وكان حاضرًا بقوة في العديد من المواجهات الكبيرة.
وأكمل: الحظ لم يحالفنا في مواجهة فلومينينسي، وكنا نأمل في التأهل إلى المباراة النهائية، لكننا سعداء بالميدالية البرونزية من أجل الجماهير.
وأضاف: الموسم الماضي حققنا 5 بطولات، ولدينا لاعبون قادرون على مواجهة أي منافس، واعتدنا اللعب في كأس العالم ومواجهة منافسين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وشدد على أن الأجواء في كأس العالم للأندية مميزة للغاية، وأن اللعب وسط جماهير الأهلي يمنح دوافع كبيرة للاعبين، وأن الأهلي أمامه الكثير من النجاحات ليحققها خلال الموسم.