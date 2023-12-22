الإمارات تدين بشدة حادث إطلاق نار داخل جامعة في براغ

أدانت الإمارات، اليوم الجمعة، بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.

وأعربت الوزارة عن "تعازيها وتعاطفها لحكومة جمهورية التشيك ولشعبها ، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء".

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا" الحادث وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع لمصابين.

"كما ثمن حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإماراتي أحمد النجار، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي أصيبا في الحادث.

وأضاف في بيان مساء اليوم أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أجرى اتصالا هاتفيا بالمصاب للاطمئنان على حالته الصحية هو وزوجته، ووجه الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين.

وأدان وزير الخارجية الإماراتي واستنكر بشدة "هذا العمل الإجرامي"، مؤكدا "تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها".