نقيب الصحفيين الفلسطيني: 1200 زميل يعيش دون مأوى بعد استهداف منازلهم وأسرهم

قال نقيب الصحفيين الفلسطيني، ناصر أبو بكر، إن تعمد الاحتلال قتل الصحفيين؛ يستهدف طمس الحقيقة والتعتيم على جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى استشهاد قرابة 100 صحفي إلى جانب إصابة 140 آخرين منذ اندلاع الحرب، فضلا تدمير 67 مؤسسة إعلامية من بينها جميع الإذاعات المحلية والبالغ عددها 22 محطة.

كما نوه إلى إعاقة الحصار المفروض على غزة من قطع خدمات الكهرباء والإنترنت والوقود؛ أداء وحركة عمل الصحفيين في ميدان الحرب، لافتا إلى فقدان صحفيين عند حاجز إيريز الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وأشار إلى معاناة 1200 صحفي من فقدان المأوى في أعقاب تدمير الاحتلال جميع منازلهم ووحداتهم السكنية، فضلا عن استشهاد 350 أسرة من عائلات الصحافيين، موضحا أن عمليات الاستهداف، تجرى بقرارات رسمية من سلطات الاحتلال كأداة ورسالة عقابية في محاولة لإثنائهم عن ممارسة عملهم.

وأضاف أن الصحفي الفلسطيني يتميز بخصوصية واضحة تتمثل في إيمانه الكامل بشرعية قضيته العادلة ووجوب أداء رسالته المهنية والوطنية، مشيرا إلى انعكاس المواد الصحفية المذاعة عبر وسائل الإعلام في تغيير الرأي العام العالمي تجاه الشعب الفلسطيني بعد أحداث السابع من أكتوبر.