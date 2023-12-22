توجه مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالتحية والشكر إلى الأشقاء العرب من ممثلي مجلس التعاون العربية الإسلامي بالأمم المتحدة في أعقاب إقرار مجلس الأمن قرارا يستهدف زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وثمن خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، مساء الجمعة، الدور المصري البارز في إنجاح التوصل إلى القرار، قائلا: «مصر اتخذت دور القيادة في المفاوضات، ووزير الخارجية سامح شكري كان قد أرسل مسودة مشروع القرار منذ نوفمبر».



وأشار إلى سعي مصر الداعم منذ بدء العدوان إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: «الأشقاء في مصر دفعوا بشدة إلى هذا الهدف، ونحن نثق بهم لمساعدتنا على إدخال المزيد من الشاحنات المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع».



ولفت إلى تأييد 153 عضوا من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة ديسمبر الجاري، مشيرا إلى إعاقة الولايات المتحدة تفعيل القرار باستخدام حق النقض الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن.



ونوه إلى استمرار جهود المجموعة العربية الدبلوماسية في العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ للمطالبة بوقف الحرب والجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



ووافق مجلس الأمن بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يفضي بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع اتخاذ خطوات فورية ترمي إلى «تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».