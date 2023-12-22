ميقاتي يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء الدنمارك الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، مساء اليوم الجمعة، مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، الأوضاع في غزة وجنوب البلاد،

وتلقى ميقاتي اتصالا من فريدريكسن "شكرته خلاله على الرسالة التي وجهها إليها، مثمنا "القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي بشأن حظر حرق المصحف الشريف"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وتم خلال الاتصال "استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غرة وجنوب لبنان".

كما تم التشديد على "ضرورة الإسراع في وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل".

يذكر أن إسرائيل تشن حرباً على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.