واشنطن بوست: أدلة إسرائيل لا ترقى لمستوى استخدام حماس مستشفى الشفاء مركز قيادة عسكرية

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، أن الأدلة التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ترقى إلى مستوى إظهار أن المقاومة استخدمت مستشفى الشفاء كمركز للقيادة العسكرية.



ونقلت الصحيفة، عن خبراء قانونيين، بأن هذا يثير تساؤلات حرجة حول ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المستشفى، متناسبة مع التهديد المقدر.



وبحسب الصحيفة، لم تظهر الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفها جنود جيش الاحتلال، أي دليل مباشر على الاستخدام العسكري من قبل المقاومة.



كما لا يبدو أن أيًا من مباني المستشفيات التي اقتحمها جيش الاحتلال، متصلة بشبكة الأنفاق، ولا يوجد دليل أيضًا على أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى.



وجاءت ذلك، بينما صرح مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست، الأسبوع الماضي، "بأنهم واثقون تماما من المعلومات الاستخبارية، التي تفيد بأن حماس كانت تستخدمها (الشفاء) كمركز قيادة وسيطرة".



ولم تنشر حكومة الولايات المتحدة أيًا من المواد التي رفعت عنها السرية علنًا ولن يشارك المسئول المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها هذا التقييم، بحسب الصحيفة.



من جانبه، قال أحد كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي لصحيفة واشنطن بوست، "من قبل، كنت مقتنعاً بأن مستشفى الشفاء هو المكان الذي تجري فيه هذه العمليات"، ولكن الآن: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مستوى جديد من التظاهر. يجب أن يكون لديهم المزيد من الأدلة في هذه المرحلة".



وقال عاملون في المستشفى، إن طفلين على الأقل من الخدج توفيا في 11 نوفمبر الماضي، عندما نفدت الكهرباء لتشغيل حاضنات المستشفى.



كما أفاد مسعفون بأن عشرات المرضى الآخرين توفوا في وحدة العناية المركزة خلال الأيام التالية. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لم يعد بإمكانه إرسال سيارات الإسعاف لمساعدة الجرحى أو إجلائهم.



وأكد المسعفون داخل المستشفى، ومسئولون في وزارة الصحة في غزة، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بالكامل على المنشأة، واستجوبت القوات الموظفين والمرضى من غرفة إلى غرفة، وطلبت من بعضهم التجمع في الفناء، على مسافة ليست بعيدة عن المقبرة الجماعية حيث دُفن الموتى دون مراسم.



وحللت الصحيفة، صور الأقمار الصناعية والفوتوغرافية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لرسم خريطة للأضرار التي لحقت بالمستشفى وتحديد موقع المقبرة، داخل البوابات الشرقية مباشرة.



وتظهر صور الأقمار الصناعية بتاريخ 26 نوفمبر، الأضرار التي لحقت بمستشفى الشفاء. وقامت الصحيفة، بتقييم الضرر من خلال مقارنة الصور من Planet Labs وMaxar Technologies، وهما موقعان يقدمان صورًا بواسطة الأقمار الصناعية.



وأظهرت مقاطع فيديو عشرات من الأطفال المبتسرين كانوا يصرخون في قسم الطوارئ. وتوفي اثنان آخران منهم قبل وصول مركبات الإخلاء التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وكان جيش الاحتلال نشر صورًا، تظهر كمية كبيرة للأسلحة التي تم العثور عليها في المستشفى، حوالي 12 بندقية من طراز AK، بالإضافة إلى مخازن الذخيرة والعديد من القنابل اليدوية والسترات الواقية من الرصاص.



ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بشكل مستقل من ملكية الأسلحة أو كيفية وصولها إلى وحدة الأشعة.



كما رسمت الصحيفة مسار النفق من خلال تحديد الموقع الجغرافي لمواقع التنقيب داخل الشفاء وتحليل مقاطع الفيديو إطارًا تلو الآخر لتحديد اتجاه الشبكة وطولها. ثم ركبت مسارات الأنفاق على الخريطة الأصلية التي أصدرها جيش الاحتلال، في 27 أكتوبر والتي قالت إنها تظهر المدى الكامل للبنية التحتية للقيادة والسيطرة التابعة لحماس.



ولا يبدو أن أيًا من المباني الخمسة التي أبرزها الجيش، متصلة بالأنفاق، ولم يتم تقديم أي دليل يوضح أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى، كما ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال.