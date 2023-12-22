 355 ألف عائلة إسرائيلية مصابة بسوء التغذية الحادة بسبب حرب غزة - بوابة الشروق
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355 ألف عائلة إسرائيلية مصابة بسوء التغذية الحادة بسبب حرب غزة

أدهم السيد:
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 1:01 م
تعاني نسبة ليست بالقليلة من عائلات المستوطنين الإسرائيليين من سوء التغذية، بسبب التبعات الاقتصادية لعملية طوفان الأقصى وما تبعها من موجة نزوح لمستوطني شمال وجنوب الأراضي المحتلة وتوقف العديد من الأنشطة الزراعية الخاصة بهم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن منظمة "لاتيد" المختصة بتوفير المساعدات الغذائية أن 710 آلاف عائلة إسرائيلية، تشكل خمس المستوطنين الإسرائيليين، تعاني سوء التغذية، في حين يعاني 355 ألف من تلك العائلات سوء التغذية الحادة منذ بداية الحرب.

وأضافت المنظمة وفق دراسة أعدتها أن 85% من الطبقة الإسرائيلية الفقيرة يعانون مشاكل بتوفير الكهرباء والمياه الدافئة اللازمة للاستحمام شتاءً.

وأوضحت بخصوص الحالة المادية أن 45% من العائلات الإسرائيلية تتوقع مواجهة صعوبات مادية مستمرة، في حين ارتفعت نسبة العائلات المتورطة في ديون مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن النسبة الأكثر تضرراً من المستوطنين هم القادمون من مستوطنات غلاف غزة أو المستوطنات المحاذية لحدود جنوب لبنان.

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