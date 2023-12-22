مهاجم نيجيري على أعتاب الزمالك

كشفت عددًا من التقارير التونسية اليوم الجمعة عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات جادة للتعاقد مع النيجيري كينج اسلاي إيدو مهاجم فريق الإفريقي التونسي وذلك في أعقاب محاولات إدارة القلعة البيضاء حل أزمة إيقاف القيد بالفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة حسب ما أشارت له التقارير التونسية الصادرة اليوم مع النيجيري إيدو بعد عرضه على إدارة النادي من خلال إحدى شركات التسويق.

التقارير أوضحت تقدم الزمالك بعرض لضم اللاعب مقابل 750 ألف دولار دون الكشف عن عدد المواسم.

ولعب كينج إيدو صاحب الـ27 عامًا في عدد من الأندية قبل ارتداء قميص الإفريقي التونسي أبرزها سان شاين ولوبي ستارز النيجيري والصفاقسي والترجي التونسيين وله تجربة قصيرة بالدوري العراقي.

وتشهد الساعات المقبلة عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة مع معتمد جمال المدير الفني المؤقتة للفريق لبحث مستقبل الفريق المتعلقة بأسماء اللاعبين الراحلين والمراكز التي يحتاجها لدعم الصفوف وذلك خلال فترة التوقف الدولية المقبلة والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية بـ كوت ديفوار بشهر يناير المقبل.