محافظ بنى سويف يكلف بمتابعة إجراءات التعامل مع هبوط محدود بأحد شوارع قرية الشناوية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بشأن التعامل مع واقعة هبوط جزئى محدود بأحد شوارع قرية الشناوية، بسبب تسريب في الصرف الصحي.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد لموقع الهبوط الجزئي المحدود، لمعاينة الموقف على الطبيعة، وذلك في حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية، ومسئولى المرافق من شركة مياه الشرب والصرف والصحي والغاز والكهرباء وقسم شرطة ناصر ـ وتم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط،

حيث تمت معاينة موقع الهبوط الذي حدث بالشارع بطول متر ونصف وعرضه متر ونصف وعمق لا يزيد عن متر، وعمل كردون مروري بمحيط الهبوط.

وتبين أن الهبوط ناتج عن تسريب بأحد خطوط الصرف، والذي قامت شركة المياه بإصلاحه وتأمينه، فيما تم الاطمئنان على سلامة المنزلين القريبين من الهبوط من الناحية الإنشائية وطمأنة الأهالي بعدم وجود خطورة وعدم تأثر المنازل بأية أضرار عن الهبوط.