أديداس وبوما تتعثران في ظل تحذير نايكي من ضعف المبيعات وخفض الوظائف

تراجعت أسهم أكبر العلامات التجارية العالمية للملابس الرياضية، بعد أن أعلنت شركة نايكي أنها ستقلص الوظائف نتيجة ضعف المبيعات.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة نايكي قولها إنها تتطلع إلي توفير ما يصل إلي 2 مليار دولار في التكاليف من خلال تسريح العمال وتقليص تشكيلة منتجات شركة الأحذية الرياضية في ظل توقعات بتراجع المبيعات في الصين وحول العالم.

وسجلت أسهم شركة نايكي انخفاضا بما يصل إلي 13% في تداول ما قبل السوق في نيويورك، بعد توقع المحللين بحدوث انخفاضات. كما تراجعت اسهم شركتا ديكس سبورتينج جودز ولولوليمون اثليتا. وفي تعاملات فرانكفورت صباح اليوم الجمعة، سجلت أسهم شركة أديداس أيه جي انخفاضا بما يصل إلي 6ر6%، مع انخفاض أسهم شركة بوما إس إيه بما يصل إلي 9ر6%، في وقت خشي فيه المستثمرون من حدوث تباطؤ مماثل في المبيعات لشركات قطاع الملابس الرياضية.

وقال مات فريند، المدير المالي لشركة نايكي، في اجتماع هاتفي للشركة إن التوقعات الجديدة تكشف عن "مؤشرات على سلوك أكثر حذرا من جانب المستهلكين حول العالم". وخص بالذكر الصين الكبرى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتوقع شركة نايكي ارتفاعا في إيرادات العام بأكمله يصل لحوالي 1% بعد تسجيل تراجعات في الربع الحالي وزيادة متواضعة في الربع القادم. وقالت الشركة إنها تسجل أيضا مستويات منخفضة للنمو في قطاع التجارة الإليكترونية، والتي كانت بمثابة نقطة مضيئة في صناعة البيع بالتجزئة.