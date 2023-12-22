عمرو أديب: الأعوام الجيدة انتهت من أجندة التاريخ

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن الأعوام الجيدة انتهت من أجندة التاريخ، في إشارة إلى توالي الأزمات الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة.



وقال أديب في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم الجمعة: «فى آخر كل عام نقول إنه كان أسوأ عام.. يبدو أن الأعوام الجيدة قد انتهت من أجندة التاريخ».



وأضاف: «لا أريد أن أسمع أحدا يتباهى بأنه قد شهد الأسوأ، نحن لم نرى عام نص نص حتى منذ فترة طويلة».



وختم كلامه: «يا رب العام القادم يكون أفضل قليلا، أرحم قليلا، أحسن قليلا».



يذكر أنه منذ عام 2020 ويشهد العالم والمنطقة العربية أزمات وكوارث كبيرة بداية من انتشار جائحة كورونا التي فرضت علي العالم كله حظر تجول، ومرروا بالأزمات الاقتصادية العالمية، ووصولا للحروب التي تشهدها المنطقة سواء بالسودان أو بفلسطين المحتلة.