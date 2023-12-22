حراك عربي وأوروبي في مطار العريش لتفقد مسارات وصول المساعدات إلى غزة

شهد مطار العريش الدولي في شمال سيناء، أمس الخميس، زخمًا دوليًا تمثل في وصول وزير الخارجية البريطاني ووزيرة التعاون الدولي القطرية ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي والسفير الجزائري في القاهرة. وكان في استقبالهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وقيادات الهلال الأحمر المصري.



شملت تفاصيل وصول الشخصيات الأوروبية والعربية تعريفًا من قيادات الهلال الأحمر المصري لتفاصيل مسارات وصول المساعدات جوًا وبرًا وبحرًا حتى تجهيزها في مركز الخدمات اللوجستية ونقلها إلى معبر رفح، ثم معبر العوجة للتفتيش، ثم توصيلها إلى المعبر مجددًا لتسليمها للجانب الفلسطيني.



وخلال الزيارة أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تقديره للجهود المصرية في استقبال وإرسال المساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع وذلك خلال قيامه بتفقد مركز الخدمات اللوجستية قرب مطار العريش.



فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي القطرية، لولوة راشد الخاطر، أن الجانبين المصري والقطري يعملان سويًا لتجاوز هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة كانت كبيرة.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش من دولة قطر بلغت 47 طائرة حملت أكثر من 1500 طن من المساعدات المتنوعة لقطاع غزة.



من جانبه قال إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، إن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 16 سريرا و8 أسرة استقبال، وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.



وأضاف أنه يوجد بالمستشفى 15 طبيبا إيطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والاسنان والعظام، بجانب وجود طائرتين هيليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبي وقام رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بزيارة السفينة للاطلاع على علاج المصابين الفلسطينيين.



وفي لقاءه مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمطار العريش، قال عبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر في مصر، إنه سيتم نقل 4 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والجزائرية على متن طائرة جزائرية من مطار العريش الدولي، مشيرا إلى التنسيق لاستقبال 450 جريحًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال، بتوجيهات من الرئيس الجزائري.