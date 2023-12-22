زاد فيديريكو ديماركو الظهير الأيسر لإنتر ميلان، من أوجاع فريقه بعد توديع منافسات بطولة كأس إيطاليا بالخسارة أمام بولونيا (2-1) في دور ال16.

وخسر إنتر خدمات هداف وقائد الفريق لاوتارو مارتينيز، الذي تعرض للإصابة بلقاء بولونيا، ليتأكد غيابه عما تبقى من مباريات بالعام الجاري.

وذكر إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ديماركو يعاني أيضا من إصابة حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن وجود مشكلة عضلية بالفخذ الأيسر.

وشدد تقرير صحفي، على أنه سيتم إعادة تقييم حالة فيديريكو خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أنه سيغيب عن لقاء ليتشي المقرر له غدا السبت، فيما تظل مشاركته بلقاء جنوى الأخير هذا العام، محل شك.

يذكر أن ديماركو، شارك في 21 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل فيها 3 أهداف، فيما قدم 5 تمريرات حاسمة.