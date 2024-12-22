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انتقد أحمد ساري، لاعب الاتحاد السكندري السابق، فريق بيراميدز بعد تعادله مع الإسماعيلي بالمباراة التي جرت مساء السبت بالدوري المصري الممتاز.

قال أحمد ساري خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فريق بيراميدز يملك كل مقومات البطولة ولكن بدون روح.

وتابع :" بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين، وعليه أن يكون أكثر شراسة من أجل المنافسة على بطولة الدوري المصري، والذي فقده الموسم السابق في الأمتار الأخيرة.

وواصل:" الدوري المصري أفرز لاعبين جيدين هذا الموسم، هناك بن حمودة مهاجم غزل المحلة لاعب ممتاز، كما أن حمد إبراهيم مدير فني مجتهد وفرحت بمستوى الإسماعيلي أمام بيراميدز".

وأكمل أحمد ساري : "الاتحاد السكندري تعاقد مع لاعبين أقل فنيا من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق ، ومحمود متولي لم يقنعني كلاعب وسط ملعب ومركزه كمدافع أفضل".

وأردف:" إريك تراوري لاعب جيد ولكن يحتاج لبذل مجهود كبير مع الإسماعيلي للعودة لمستواه، واللاعب المصري يحتاج العمل باحترافية في كل تفاصيل حياته للمحافظة على الاستمرارية داخل الملعب ".