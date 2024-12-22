ياسر عبد الرؤوف: أرحب بوجود خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم

أكد ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام السابق على ترحيبه بتواجد خبير أجنبى للتطوير رافضا وجوده للإدارة فقط.و

قال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "مشاكل التحكيم ستظل كما هي طالما التفكير فى إدارة لجنة الحكم بنفس الفكر".

وتابع: "كنت أرى أن الحكام يحتاجون لـ انضباط أكثر، بالإضافة إلى تدريب لأن الحكام لا يتدربون، ونفذنا بعض التدريبات على قدر المستطاع".

وأكمل: "سواء كنت داخل اللجنة أو خارجها سأساعد زملائي، وإن كان هناك خبير أجنبي للتطوير فمرحبا به".

واستكمل: "أؤيد اختيار خبير أجنبى للتطوير وأرفض وجوده للإدارة فقط، فالمفروض هو يدير اللجنة للتطوير واختيار الحكام لكى يتم حسابه على كل شيء".

واستكمل: "أرفض تواجدي في منصب الرجل الثاني سواء مع رئيس لجنة مصري أو أجنبي، كل شخص يخوض فرصته بأهدافه لانه من يحاسب في النهاية".

وأكمل: "لقد قدمت تقريرًا عن المدة التي قضيناها داخل اللجن، والتقرير كان يشمل كل ما تم، ولم نتطرق لأي مشاكل لان المجموعة المتواجدة متميزة، والجميع في الوسط يعرف المشاكل، وطرق العلاج واضحة، ولن تتم إلا بعد سنة أو اثنين".

وأتم: "الحكام لا تحصل على فلوسها، والبدل بعيد جدا عن الواقع الذي نعيشه، وأمامنا حوالي 4 سنوات لتأهيل الحكام، ويجب وضع بدل ثابت وبدل سفر".

واختتم: "حكام كأس العالم بيكون معاهم معد نفسي، ويجب عمل اختبارات نفسية للحكام المصريين".