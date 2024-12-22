اعتذرت مراسلة شبكة CNN كلاريسا وارد، لعائلات المعتقلين السوريين الذين انزعجوا من تقريرها حول تحرير معتقل سوري من سجون النظام، وتبين لاحقًا أنه ملازم في إدارة استخبارات القوات الجوية، وأنه كان مسجونًا لشهر بسبب نوع من الخلاف حول تقاسم أرباح الأموال المنهوبة مع ضابط أعلى رتبة.

وأضافت في لقاء مع القناة، اليوم الأحد: «في ظل هذا النوع من الغضب وردود الفعل الغاضبة التي خرجت نتيجة لهذا، هناك شيء واحد أتعامل معه بجدية شديدة، وهو أن عائلات الأشخاص الذين تم اعتقالهم واختفوا وقتلوا داخل زنزانات الأسد قد انزعجوا من هذا التقرير».

وتوجهت برسالة إلى العائلات: «هذا يؤلمني جدًا من داخل قلبي، والحقيقة هذا لم يكن القصد أبدًا على الإطلاق»، مضيفة باللغة العربية: «الأمر يؤلمني عن جد من جوا قلبي».

وأشارت إلى أنها «شعرت بالغثيان» بعدما اكتشفت هوية الرجل الفعلية، مستطردة: «هذا الرجل كان ممسكًا بي، وكنت أدعمه عاطفيًا بحكم كوني إنسانًا في هذا الموقف، ولم أكن أعرف من هو».

ولفتت إلى أنها تشعر بالانزعاج في ظل تعليقات البعض بأن التقرير كان «مزيفًا أو مفبركًا»، قائلة إن الشبكة ملتزمة بالمعايير المهنية، كما أن الرجل كان محتجزًا بالفعل في هذا السجن لمدة شهر، وقبل ذلك كان محتجزًا في سجون أخرى في حمص.

وأكملت: «لا يوجد شيء أستطيع قوله سوى أنني ملتزمة للغاية برواية القصص عن كيف تم أخذ هؤلاء الأشخاص بوحشية ما يحدث لهم الآن، وأين تكون رفات أولئك الذين قتلوا، وكيف يمكن أن يكون الطريق إلى العدالة أمام الشعب السوري».