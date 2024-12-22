نائب المستشار الألماني يحذر من نشر مشاعر الكراهية وعدم الثقة بعد هجوم ماجدبورج

بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورج الألمانية، دعا مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار الألماني، روبرت هابيك، المواطنين إلى عدم الانزعاج من المعلومات المضللة.

يذكر أن هابيك يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي رسالة فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال هابيك:" لا تصدقوا ما يحاول المروجون في الإنترنت إقناعكم به. الكذب أسرع من الحقيقة. امنحوا الوقت للحقيقة، خذوا وقتكم للتفكير والتشكيك وطرح الأسئلة. لا تدعوا الكراهية تصيبكم".

ولفت هابيك إلى أن الكثير من تفاصيل الهجوم لا تزال غير واضحة، بما في ذلك الدافع الدقيق وراءه، وقال:" ومع ذلك، أخشى أن يؤدي هذا الحادث إلى تعميق مشاعر عدم الثقة داخل المجتمع، والتي جرى ترويجها على الفور على شبكة الإنترنت ضد المسلمين والأجانب والأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة".

وأكد هابيك أن هذا بالضبط هو الهدف الذي يسعى إليه من ينشرون مثل هذه المشاعر، وتابع محذرا:" لا شيء في هذا بريء. إن ما يريده المتطرفون اليمينيون ومؤيدو الأنظمة الاستبدادية، بل والمتطرفون من كل نوع هو إذكاء مشاعر عدم الثقة والخوف والغضب".

كان طبيب سعودي معروف بعداوته للإسلام داهم بسيارته تجمعا في سوق عيد الميلاد في ماجدبورج مساء أول أمس، ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص. ويقبع المشتبه به حاليًا قيد الحبس الاحتياطي.