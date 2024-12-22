حي حلوان يزيل أعمال بناء مخالف بشارع الصفا والمروة

أكد الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي حلوان، التصدي بقوة لأعمال البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعدم السماح بالبناء العشوائي داخل أحياء القاهرة للحفاظ على النسق العمراني للعاصمة.

وأوضح القزاز، اليوم الأحد، أن الجهات المعنية بإدارات الإسكان والمتابعة الميدانية والإزالات تمكنوا من تنفيذ إزالة فورية لمخالفات البناء التي تم رصدها لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، منوهًا بأن المخالفة عبارة عن شدة خشبية لتصميم قواعد خرسانية بشارع الصفا والمروة بجزيرة كفر العلو بنطاق حي حلوان.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، لعدم تكرار المخالفة ولإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، موجهًا بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها.

وأشار إلى تنفيذ قرار إيقاف لأعمال بناء مخالفة بشارع رمضان مرسي، موضحًا أن المخالفة عبارة عن شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها على الفور.

ونوه بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن سقف الدور الثالث فوق الأرضي بشارع مستجد من شارع مجمع المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، مشددًا على استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة.