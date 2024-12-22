 ألمانيا: رجل سكير يفقد 42 ألف يورو في محطة للقطارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: رجل سكير يفقد 42 ألف يورو في محطة للقطارات

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 8:14 م

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية أمس السبت إن رجلا بلا مأوى ورث مبلغا من المال وشرب حتى الثمالة ثم ترك عدة آلاف من اليوروات نقدا في محطة للقطارات بألمانيا.

واكتشف موظفو السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" دراجة كهربائية جديدة تماما وهاتفا محمولا وحقيبة سفر وكيسا من القماش بالقرب من محطة شفاندورف في بافاريا مساء الخميس. وكإجراء احترازي، قامت الشرطة بتطويق المنطقة وفحص الأشياء. وعثروا داخل الحقيبة على نحو 42 ألف يورو (43800 دولار).

وتذكر عناصر الشرطة رجلا سكيرا أخذوه إلى ملجأ للمشردين في الليلة السابقة بسبب وجوده في حالة سكر، وذهبوا ليسألوا عما إذا كانت هذه ممتلكاته.

وأوضح الرجل (50 عاما) أنه ورث المال وكان سعيدا للغاية لدرجة أنه اشترى الدراجة ثم تناول الخمر حتى الثمالة.

وأفاد بيان للشرطة بأن الرجل كان سعيدا للغاية وشكر رجال الشرطة الذين أعادوا له أمواله وممتلكاته.

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