الشركة المصرية للتكرير تنهي عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية

سداد القرض الرئيسي بالكامل بحلول ديسمبر 2025

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية أن الشركة المصرية للتكرير، التابعة لها، أنهت عملية إعادة هيكلة ديونها الرئيسية والثانوية اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري، وفقًا لبيان أُرسل للبورصة.

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة، قامت الشركة بسداد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، إلى جانب سداد 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين، تشمل 197 مليون دولار كجزء من أصل القرض و36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم. كما تم سداد 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة، مما أدى إلى خفض صافي الدين الرئيسي للشركة إلى 363 مليون دولار، بعد أن كان 2.35 مليار دولار.

ووفقًا للبيان، من المتوقع أن يتم سداد القرض الرئيسي بالكامل بحلول ديسمبر 2025، بينما يبلغ الدين الثانوي حاليًا 751 مليون دولار، ومن المقرر سداده بالكامل بحلول عام 2030. وأشار البيان إلى أن هذا التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام الشركة المصرية للتكرير لتوزيع أرباح على المساهمين اعتبارًا من عام 2026.

وأكدت الشركة أن المصرية للتكرير تظل ملتزمة باستراتيجيتها المالية الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي على المدى الطويل. كما تواصل الشركة تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتوفير قيمة مضافة للمساهمين من خلال استثمارات مدروسة وإدارة فعالة للموارد.

وأضاف البيان أن المصرية للتكرير تسعى لتحقيق توازن بين النمو وتوزيع الأرباح، بما يضمن تقديم عوائد مجزية للمساهمين وتعزيز قدرتها على التوسع وتطوير أعمالها في المستقبل.