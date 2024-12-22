 سلوفينيا تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوفينيا تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية 2025


نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 5:39 ص

طالب مجلس هيئة البث السلوفينية، اليوم السبت، باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2025).

وبحث المجلس قرارا يدعو لتقديم طلب فوري لاتحاد الإذاعات الأوروبية المنظمة للمسابقة، لعدم السماح بمشاركة إسرائيل في المسابقة المزمع إقامتها في مدينة بازل السويسرية في مايو المقبل، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وبموجب هذا القرار المعتمد، فإن الهيئة غير ملزمة بالانسحاب من المسابقة حتى في حال مشاركة إسرائيل، لكنها مطالبة بالضغط على الجهة المنظمة للنظر في استبعاد دولة الاحتلال.

وفي يونيو الماضي، اعترفت سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، مؤكدة أن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.


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