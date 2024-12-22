طلاب بجامعة الجلالة يقدمون العرض المسرحي أحلامنا الحلوة لمناقشة طموحات الشباب

تقدم جامعة الجلالة الأهلية، المسرحية الاجتماعية "أحلامنا الحلوة"، وهي أول عرض مسرحي يُقدم بالكامل من قبل طلاب الجامعة من مختلف الكليات، تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، وبإشراف وتنظيم إدارة الأنشطة الطلابية.

ويقام العرض، على مسرح كلية الفنون بجامعة الجلالة، بداية من غدا الإثنين 23 ديسمبر 2024، كعرض مخصص لطلاب وطالبات الجامعة.

وتتناول المسرحية، قضايا وأحلام الشباب، مسلطة الضوء على الفروق بين الجيل القديم والجيل الحديث في التفكير والطموحات.

كما تبرز أهمية احتواء الشباب وفهم تطلعاتهم، من خلال مشاهد درامية استلهمت فكرتها من تجارب الطلاب أنفسهم، لتُقدم مزيجًا من الجدية والمرح في قالب فني هادف.

ويهدف هذا العمل الفني إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، وتشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم وأحلامهم بحرية.

وتوضح المسرحية أهمية الفن كوسيلة للتفاهم والتفاعل بين الطلاب والاكاديميين والإداريين، مع اختلاف الاعمار لتقديم تجربة مسرحية ملهمة ومميزة تعكس روح الجامعة.

ويشارك في المسرحية نخبة من المواهب الطلابية، وهم: سيف الدين محمد، وبسملة إبراهيم، وكنزي عمرو، وميار فؤاد، ودانيال ماجد، ولوجين سمير، ومحمود الجزار، ونادر وليد، وياسمين عمرو، ومحمد صديق، وسامح عاطف، وإيلاف السعيد، وجومانا سامي، وسمير البربري، وأشجان رمزي، وأرساني إكرامي، ويوسف سعيد، وأحمد الكوش، وحبيبة عماد، وميرا يسري، ومحمود إيهاب، وحبيبة عبدالفتاح، ومحمد بسيوني، ومصطفى وليد، ومصطفى عزت.

والمسرحية من تأليف: أحمد الملاواني، وأداء حركى واستعراضات: محمد حبيب، وموسيقى الحان وغناء: مينا عطا، وديكور: د. فخري العزازي، وفريق عمله من طلاب كلية الفن والتصميم؛ وهالة صايم، وغادة حبيب، وكنزي عمرو، وسلمى محمد، وشهد عبدالحميد، ومرڤت فرج، ومحمد السيد، وعبدالرحمن خميس، ومازن محسن، وحبيبة عبدالغني، وجني عبد العال، وهديى كرم، واشراف عام: محمد اللولي من إدارة الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومخرج منفذ: سامح عبد العزيز، وإخراج: محمد نشأت.