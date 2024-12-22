محافظ أسوان: دوران عجلة العمل لإعادة الانضباط والشكل الجمالي للشارع خاصة بالمدن السياحية

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مواصلة دوران عجلة العمل لإعادة الانضباط والشكل الجمالي للشارع الأسواني خاصة في المدن السياحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتوازى مع استمرارية مرحلة التقييم لكل القيادات المحلية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، لاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ أسوان، في كلمته خلال الاجتماع: "إننا جميعا كجهاز تنفيذي وممثلين للحكومة نعمل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رضا المواطن من خلال التركيز على 3 محاور أساسية تتمثل في المعاملة الطيبة، وتلبية مطالب المواطن واحتياجاته وفقاً للإمكانيات المتاحة وفي إطار القانون، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والزائرين".

وأكد المحافظ، ضرورة مواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم وشكاوهم؛ لسرعة وضع الحلول الفورية لها، مع زيادة التوعية لديهم بالتأكيد على أهمية استمرار الجبهة الداخلية للدولة قوية؛ للحفاظ على مصر وتحقيق المزيد من التكاتف والتماسك لمواجهة التحديات التي يشهدها الوضع الإقليمي بشكل عام.

واستعرض محافظ أسوان، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة لبعض المشاكل العامة التي طرحها مسئولو المحليات، الأمر الذي سيساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.