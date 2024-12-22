الجمهور يترقب طرح الموسم الأخير من مسلسل «أنتِ - You»

يترقب جمهور ومحبو سلسلة مسلسل الجريمة والرومانسية «أنتِ – You»، طرح الموسم الخامس والأخير من العمل، حيث أعلنت منصة «نتفليكس – Netflix» العالمية، وذلك خلال مطلع العام المقبل 2025.

«أنتِ» هو مسلسل مقتبس من رواية «كارولين كيبنيس» الأكثر مبيعا والتي تحمل الاسم نفسه، وتتساءل من خلالها عن ماذا سيفعل المرء في سبيل الحب؟، فحين يلتقي مدير متجر كتب بارع مصادفة بكاتبة طموحة، تتجلى له إجابة هذا السؤال بكل وضوح لتكون: كل شيء!، وباستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لجمع أكثر التفاصيل الشخصية عنها للتقرب منها، سرعان ما يتحول الإعجاب الشديد والمربك إلى هوس جنوني، ليبدأ بكل روية وحنكة بالتخطيط لإزالة جميع العوائق والأشخاص التي تحول بينهما.

وتدور الأحداث حول شاب وسيم وجذاب يعمل في مكتبة يدعى «جو جولدن بيرج»، له أسلوب خاص في الحياة، يقتحم به حياة أي فتاة يقع في حبها، ولكن سرعان ما يكتشفون أنه مختل نفسيا وقاتل محترف، أرتكب العديد من جرائم القتل بدافع حماية الفتاة التي يحبها.

ويتابع الجمهور في الموسم الخامس، قصة الشاب الوسيم والجذاب والقاتل «جو جولدن بيرج»، الذي سافر من أمريكا إلى بريطانيا حيث لا يعرفه أحد هناك، وذلك بعدما تخلى عن طفله «هنري»، عقب قتله زوجته «لاف»، وأحرق منزلهما وزيف موته، ليهرب من عدة جرائم ارتكبها في بلدة «مادري ليندا» في أمريكا، هو وزوجته بدافع الحفاظ على حبهما، ولكن عندما تكتشف «لاف» انجذابه إلى زميلته في المكتبة التي يعمل بها «مارين»، فتقرر مواجهتها وتهددها بأن هذه العلاقة يمكن أن تؤدي إلى مقتلها خاصة بعدما كشفت لها عن أن زوجها السابق قتل على يد «جو» والذي فعل ذلك ليحميها من تهديداته، كما تحاول «لاف» قتل «جو» عقابا له على خيانتها، ولكنه يستطيع الإفلات منها وقتلها.

وعندما ينتقل «جو» إلى بريطانيا يرى محبوبته «مارين» ويحاول مطاردتها، ولا يعرف عما إذا كان وجودها حقيقيا أم في أحلامه فقط، فيقرر أن ينفتح على علاقات غرامية جديدة، تقوده إلى علاقة مع فتاة من إحدى العائلات المهمة في المدينة التي يعيش بها، كما تبدأ جرائمه السابقة في ملاحقته والتهديد بإنكشاف أمره بعدما قرر أن يعيش حياة جديدة ومختلفة، مما يدفع به لارتكاب عدد من جرائم القتل لإخفاء جرائمه السابقة.

«أنتِ» من بطولة بن بادجلي، وتاتي جبريال، وشارلوت ريتشي، وتيلي كيبر، وإيمي ليه هيكمان، وإد سبيليرز، ولوكاس جاج، وستيفن هاجان، وشون بيرتوي، وبن ويجينز، وإيدان تشنغ، وإيف أوستن، وآدم جيمس، وجيسي سالومي أوجولين، وتوسان ميجي، ومن تأليف جريج بيرلانتي، وسيرا جامبل، وميرين ريد، وإخراج جون سكوت.