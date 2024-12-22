صابر عيد: غزل المحلة سينافس في الدوري بقوة خلال 3 سنوات

أكد صابر عيد المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، أن الفريق قدم مستوى جيد أمام الاتحاد السكندري، وأضاع لاعبو الفريق عدة فرص محققة في المباراة، مشيرًا إلى أن شوقي غريب المدير الفني واللاعبين قدموا مستوى جيد خلال اللقاء، والمواجهة القادمة أمام سموحة ستكون قوية أيضا.و

قال صابر عيد عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "مجلس إدارة شركة الكرة بنادي الغزل، لديه أهداف يريد تحقيقها والظهور بشكل مشرف، لدينا مشروع على 3 سنوات من أجل المنافسة بقوة، وبالتأكيد سيكون هناك تدعيمات في يناير، وفقا لرؤية شوقي غريب، ومجلس الإدارة بقيادة وليد خليل لن يبخل عن الدعم بكل قوة".

وأضاف: "شوقي غريب هو من سيحدد المراكز التي يحتاجها في يناير، وبالتأكيد إدارة شركة الكرة لن تتوانٍ في تلبية المطالب الفنية".

وأكمل: "رحيل أحمد عيد عبدالملك بالتراضٍ عن غزل المحلة، المدرب قام بتقديم استقالته ورحل بشكل محترم، وهو مدرب قدير ويحظى باحترام كبير داخل النادي، والأمور سارت بالتراضٍ ورحل بصورة شيك للغاية".

وزاد: "شوقي غريب من أبناء نادي غزل المحلة، وهو جاء لخدمة ناديه، في المرحلة الحالية".