تنظيم قافلة طبية مجانية لجامعة الوادي الجديد بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية بمركز الفرافرة شملت عددًا من التخصصات الطبية من أساتذة كلية الطب بالجامعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها جامعة الوادي الجديد في القرى على مستوى المحافظة.

وقال إن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 801 حالة من أبناء مركز الفرافرة من خلال الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة، التي ضمت تخصصات شملت النساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة العامة، والرمد، والباطنة، والقلب، والجلدية، وجراحة القلب والتجميل.

يأتي ذلك في إطار دور جامعة الوادي الجديد ومساهمتها في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة، والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى المحافظة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.