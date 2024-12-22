غرفة شركات السياحة: دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة

عقدت غرفة شركات السياحة والسفر دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بهدف تدريبهم على القيادة الآمنة، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات السياحية في ظل توجهات الدولة لرفع مستوى المنتج السياحي المصري، تحت إشراف الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والقائم بأعمال رئيس الغرفة بالبحر الأحمر، أن الغرفة حرصت على تنظيم دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية بجنوب الصعيد بمشاركة 300 سائق، بالتنسيق بين غرف شركات السياحة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وبحضور عدد من خبراء السياحة والسلامة المهنية وخبراء الطرق.

وأوضح أبو المجد في تصريحات صحفية أن هذه الدورة التدريبية هي الخامسة عشرة، حيث تحرص غرفة شركات السياحة والسفر على تنظيم دورات تدريبية بصفة دورية لرفع كفاءة السائقين العاملين في القطاع السياحي.

وأشار إلى اهتمام غرفة شركات السفر بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية، إيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع مستوى المنتج السياحي المصري، وفقًا لتوجهات الدولة بالاهتمام بالقطاع السياحي وخطتها لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.