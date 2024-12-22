أنصار الحوثي: طورنا صواريخ فرط صوتية تتجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأن الجيش الاحتلال يحقق في سبب فشله في اعتراض صاروخ يمني أطلق، السبت، وانفجر بالقرب من تل أبيب مخلفا 30 مصابا.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق، أن صاروخا أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

من جانبه، صرح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، نصر الدين عامر، بأنهم يعملون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتطوير أسلحتهم لتجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتابع خلال تصريحات لشبكة الجزية الإخبارية، ليلة السبت: «في السابق، كانت بعض صواريخنا تصل وأخرى لا تصل بسبب قوة وفعالية الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والتي تعد من أحدث أنظمة الدفاع في العالم؛ لكننا طورنا صواريخ فرط صوتية تتجاوز الدفاعات الإسرائيلية بتكنولوجيا حديثة تفوقت في السرعة على سرعة الدفاعات الجوية الإسرائيلية».

ولفت إلى اعتبار البعض أن وصول بعض الصواريخ اليمنية خلال الفترة الماضية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة محض صدفة أو مزحة، قائلا: «اليوم أثبتنا سرعة هذه الصواريخ التي طورت في اليمن، ولم تكن موجودة منذ بداية الحرب».

وأشار إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم أول من استخدم الصواريخ الباليستية على أهداف بحرية متحركة في تاريخ الحروب، مضيفا :« نحن لا نخشى أحدًا ونستعد لكل السيناريوهات، ومن يعتد علينا سيأتيه الجواب، نحن لسنا عاجزين، وإن صعدت الولايات المتحدة فلدينا ما يؤلم أمريكا ونعرف ما يؤلمها، وإذا ورطوا دولا في المنطقة؛ فسنرد عليهم».