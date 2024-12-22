وزير الدفاع البريطاني: الوجود العسكري في إستونيا يعكس الروابط القوية مع الناتو

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قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن وجود القوات البريطانية في الخدمة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال فترة عيد الميلاد يوجه "رسالة قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التزام المملكة المتحدة بأمن أوروبا.

وأكد هيلي أن الأفراد العسكريين يؤدون واجبهم "في عالم تتزايد فيه حالة عدم الأمان العالمية"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

يشار إلى أن عدد أفراد القوات البريطانية في إستونيا يبلغ 900 فرد من بين 10 آلاف فرد من القوات المسلحة البريطانية المنتشرين في الخارج خلال فترة عيد الميلاد.

وقال هيلي: "إن الانتشار البريطاني في إستونيا يظهر التزامنا الراسخ تجاه الناتو وأمن أوروبا، مما يعزز أمننا في الداخل وقوتنا في الخارج.

وتابع "وجودنا هنا رسالة قوية لحلفائنا وخصومنا: المملكة المتحدة مستعدة للدفاع عن حلفائها والحفاظ على قيمنا المشتركة على مدار العام".

وسيجري نشر افراد من القوات المسلحة البريطانية خلال عيد الميلاد في 60 عملية موزعة على 44 دولة، بينما سيكون مئات آخرون في الخدمة داخل المملكة المتحدة لحماية الأجواء والسواحل والبحار البريطانية.