طائرة كل ركابها وطاقمها من النساء تحط في مدينة مشهد الإيرانية

حطّت طائرة نقل تقودها امرأة وكل ركابها من النساء، اليوم الأحد، في مدينة مشهد الإيرانية، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في بلد يبقى فيه غالبية العاملين في قطاع الطيران من الرجال.

وفي أكتوبر 2019، أصبحت الطيّارة نشأت جهانداري ومساعدتها فوروز فيروزي أوّل امرأتين تتوليان قيادة طائرة نقل تجاري منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في إيران سنة 1979، وفق وسائل إعلام محلية.

والأحد، حطّت طائرة تابعة لشركة «آسمان» بقيادة شهرزاد شمس إحدى الطيّارات القليلات في إيران في مدينة مشهد (شمال شرق)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وكانت الطائرة تنقل 110 راكبات، وفق إرنا التي لم تحدد من أين أقلعت.

وقالت الوكالة: «هذه أوّل رحلة نسوية بالكامل تحطّ في مشهد»، من دون الإشارة إن كانت هذه الرحلة الأولى من نوعها.

وتعد مشهد التي تضم مرقد الإمام الرضا من أهم المدن لدى الشيعة. وتقع ثاني كبرى المدن الإيرانية على مسافة حوالى 900 كيلومتر من العاصمة طهران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.