 نقابة الشرطة الألمانية تنتقد القصور في تبادل المعلومات بين السلطات بعد هجوم ماجدبورج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقابة الشرطة الألمانية تنتقد القصور في تبادل المعلومات بين السلطات بعد هجوم ماجدبورج

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 8:29 م

في أعقاب هجوم الدهس القاتل الذي وقع في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، انتقد رئيس نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي" يوخن كوبلكه، القصور في تبادل المعلومات بين السلطات.

وفي تصريحات لقناة فونيكس التلفزيونية، قال كوبلكه اليوم الأحد:" نحن لا نتحدث مع بعضنا البعض في السلطات بما يكفي. تبادل البيانات ليس آليًا."

وأعرب كوبلكه عن اعتقاده بأن خطأ القوانين الأمنية في توزيع الأولويات، لعب دورا في هذا موضحًا أن "حماية البيانات تمنع تدفق المزيد من المعلومات. وهذا يمثل مشكلة جوهرية في البنية الأمنية الفيدرالية الألمانية."

وأضاف رئيس النقابة أنه بعد فترة الحداد، يجب إجراء نقاش مكثف حول الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها. وتساءل عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الهجوم، على الرغم من أن العديد من السلطات كانت تراقب الجاني مسبقًا.

وأكد أنه ينبغي بأسرع ما يمكن التفكير بشكل جذري في كيفية التعامل مع الأدلة الواردة من الخارج مستقبلًا. وقال: "يجب أن يتم ذلك عن طريق تحسين توحيد المعايير والأتمتة". وأوضح أن الشرطة تنتظر منذ فترة طويلة القدرة الوقت الذي تتمكن فيه من الوصول بشكل أسرع إلى المعلومات المتوفرة في مناطق أخرى من ألمانيا.

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