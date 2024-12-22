ترامب يعين منتج برنامج تلفزيوني مبعوثا خاصا إلى المملكة المتحدة

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اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منتج برنامج "ذا أبرينتس" أو" المتدرب" ليكون مبعوثه الخاص إلى المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن مارك بيرنت سيجلب "مزيجا فريدا من الحكمة الدبلوماسية والاعتراف الدولي" لهذا المنصب، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وساعد المنتج البريطاني بيرنت في بناء صورة ترامب، لكنه ابتعد عن الملياردير خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016.

وأعلن ترامب عن تعيين بيرنت في هذا المنصب، قائلا: "إنه لشرف كبير لي أن أعين مارك بيرنت مبعوثا خاصا إلى المملكة المتحدة".

وتابع: "سيعمل مارك على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، مع التركيز على مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، وفرص الاستثمار، والتبادلات الثقافية".