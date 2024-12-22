عدوان إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة في محافظة طرطوس السورية

دوت سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق، تابعة لمحافظة طرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد، ناجمة عن انفجار مستودعات للذخيرة والأسلحة، في الريف الشرقي للمحافظة.

وقالت مصادر وكالة «سبوتنيك» إن طائرة حربية إسرائيلية حلقت لعدة دقائق فوق منطقة طرطوس، لتستهدف بعدها أحد المواقع العسكرية السورية في منطقة «بملكة» شرق طرطوس، بعدد من الصواريخ، تبعها سلسلة من الانفجار العنيفة، حيث وصلت شظايا الانفجار إلى عدد من منازل المدنيين وتسبب بأضرار مادية.

وأضافت المصادر: «الموقع المستهدف تعرض منذ أيام لغارات، وصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية قبالة السواحل السورية، ما أدى إلى دمار كبير في المنطقة وإصابة 11 مدنيًا بجروح، وتضرر كبير بعدد من المنازل القريبة من الموقع المستهدف».

وذكرت المصادر، أن «المواقع المستهدفة تعد من أكبر مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش السوري، حيث يحوي على صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي وذخائر أخرى، عمل نظام الحكم السابق في سوريا على تخزينها، ضمن منطقة محصنة داخل الجبال، بريف مدينة طرطوس الشرقي».

ووفقًا للوكالة الروسية، ما تزال حتى لحظة إعداد التقرير تسمع أصوات الانفجارات داخل الموقع؛ نتيجة انفجار الصواريخ والذخائر بداخله، ولم تتمكن فرق الإطفاء أو الدفاع المدني من الاقتراب من المكان نتيجة الخطورة الكبيرة واستمرار تطاير شظايا الذخائر المنفجرة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم في سوريا، في الثامن من الشهر الحالي، بدأ باستهداف مواقع عسكرية في المحافظات السورية كافة، عبر سلاح الطيران.

حيث رصدت أكثر من 500 غارة جوية، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية، متمركزة بالقرب من السواحل السورية.