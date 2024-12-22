قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا

هددت قطر بوقف شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا أقرت الدول الأعضاء تشريعات جديدة صارمة لمكافحة العمل القسري والضرر البيئي، وذلك وفقا لما قاله وزير الطاقة القطري في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد.

وقال الوزير سعد بن شريده الكعبي، إن الدوحة قد توقف تصدير الغاز إذا تكبدت شركة «قطر للطاقة» غرامات بسبب انتهاك معايير استدامة الشركات، بما في ذلك انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمال.

وأضاف: «إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على النطاق المشار إليه في توجيه العناية الواجبة للشركات فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأوضح الوزير القطري، أنه لا يمكن السماح بأن تخسر شركة «قطر للطاقة» نحو 5 بالمئة من دخلها، معقبًا: «هذه أموال الشعب ولن يوافق أحد على ذلك، ولن أوافق على معاقبتنا».

وتتطلب توجيهات العناية الواجبة بالاستدامة للشركات، التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمل القسري أو تتسبب في ضرر بيئي.

ووفقا لذلك، سيتم اتخاذ عديد من الإجراءات على الشركات التي تخالف ذلك ومنها فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات العالمية.

يذكر أن أوروبا استقبلت نحو 15% من إجمالي صادرات الغاز القطري في 2023، وتوجه منها 4.85 مليون طن إلى إيطاليا، و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.

وتعمل قطر للطاقة على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل الشمال بنسبة 85% حتى 2030 وصولاً إلى 142 مليون طن سنوياً.