قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن معظم الدول المتقدمة لديها حزب حاكم أو أغلبية، مشددة أنه «ليس وصمة عار أن يكون هناك حزب اسمه حزب الأغلبية».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن حزب الوفد يرى أنه «لا ينبغي أن تكون المعارضة هدمًا، ولا الخلاف تمردًا»، مشيرة إلى أن «المعارضة من أجل المعارضة؛ هي هدم وتمرد».

ورأت أن «الحياة الحزبية في مصر سليمة، حتى وإن تراجعت قليلا»، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة «تغييرا في الخريطة الحزبية»، باندماج أحزاب وظهور أحزاب جديدة وتراجع أخرى، مشددة أن كل هذا لا يعني سيطرة حزب واحد على المشهد السياسي.

وذكرت أن «مصر تمر برؤية وطفرة»، داعية الجميع إلى التكاتف خلال الفترة المقبلة، قائلة: «المشهد الذي يظهر جليا، أن مصر لا تتعرض حتى لمؤامرة بل هي في المؤامرة؛ لكن الجيش والشرطة والشعب فطنوا لما يحدث في المنطقة من حولنا».