زعيم كوريا الشمالية يحضر مراسم تسليم منازل أعيد بناؤها بمنطقة متضررة من الفيضانات

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مراسم الانتهاء من إعادة بناء المنازل التي تضررت بسبب فيضانات شهر يوليو الماضي، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة للكوارث والاعتماد على النفس، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية للبلاد اليوم الأحد.

وتشهد كوريا الشمالية جهودا للإعمار منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن اجتاحت فيضانات شديدة مناطق واسعة على طول نهر أمنوك قرب الحدود الشمالية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمفقودين، بحسب تقارير.

وقام كيم بزيارة تلك المناطق المتضررة من الفيضانات عدة مرات، في حين تم نقل أكثر من 15 ألف متضرر إلى العاصمة بيونج يانج لتوفير المأوى لهم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي حضر يوم السبت حفلا "عظيما" للاحتفال بانتهاء إعادة بناء المنازل في مقاطعة بيونجان الشمالية.

وخلال الحفل أعلن كيم أنه سيجري إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز السدود وبناء صوبات زراعية في المناطق المتضررة العام المقبل، بينما أمر بتحسين مهارات البناء والمعدات المستخدمة.