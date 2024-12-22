صدر حديثًا عن دار الشروق كتاب "هي دي الحياة.. كما حكى خيري بشارة" للكاتبة الصحفية والناقدة شيماء سليم.

يتناول الكتاب، الذي جاء نتاج لقاءات امتدت لأربع سنوات بين شيماء سليم والمخرج الكبير خيري بشارة، خلاصة ملاحظاته في الحياة، والمعرفة والمشاعر التي جمعها عبر سنوات طويلة، وكيف استغل ذلك لصناعة أعمال فنية تُخلِّد أفكاره وأحلامه وتجربته الفريدة في الحياة.

يحكي بشارة عن رحلته إلى بولندا التي غيّرت حياته في فترة شهدت تغييرات سياسية واجتماعية كبيرة، وعاد منها في أواخر الستينيات ومعه تجربة سينمائية هائلة وزوجته ورفيقة رحلته "مونيكا".

كما يكشف تفاصيل عن صدمة المنتجين من رغباته في التجريب واختياراته المميزة للممثلين، مثل تحويل شريهان من نجمة فوازير إلى صعيدية بائسة في فيلم "الطوق والإسورة"، وفاتن حمامة من سيدة راقية إلى خياطة شعبية في فيلم "يوم مُر ويوم حلو".

يتطرق الكتاب أيضًا إلى كواليس أفلامه الشهيرة مثل "كابوريا" و"آيس كريم في جليم"، حيث نجح في تقديم أفلام تجارية تحقق إيرادات كبيرة دون التخلي عن مستواها الفني. ويشاركنا بشارة تجربة اكتشافه لمرضه وكيف واجهه بحب الحياة التي تستحق أن تُعاش.

شيماء سليم، صحفية وناقدة فنية مصرية، بدأت العمل في الصحافة منذ 2001، وكتبت للعديد من الصحف المصرية والعربية. انضمت إلى "روز اليوسف" عام 2005 وتدرجت في المناصب حتى أصبحت نائب رئيس تحرير المجلة ورئيسة قسم الفن منذ 2016. كما تولت منصب رئيس المحتوى الفني في قناة القاهرة الإخبارية منذ انطلاقها في 2022، وعملت في مهرجانات سينمائية بارزة مثل مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي والإسكندرية لسينما البحر المتوسط.