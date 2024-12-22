 البابا فرانسيس يدين مجددا قسوة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا فرانسيس يدين مجددا قسوة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة


نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 3:55 م

دان البابا فرانسيس مجددا، اليوم الأحد، «قسوة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك غداة موقف مماثل أثار احتجاج إسرائيل التي اتهمته بـ«ازدواجية المعايير».

وقال بابا الفاتيكان بعد صلاة التبشير: «بألم أفكر في غزة، في كل هذه القسوة، في الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق النار، في قصف المدارس والمستشفيات. يا لها من قسوة».

والسبت، قال البابا لأعضاء حكومة الفاتيكان: «أمس لم يسمحوا لبطريرك القدس بالدخول إلى غزة كما وعدوا.. أمس تم قصف أطفال.. هذه قسوة.. هذه ليست حربا»، مضيفا: «أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي».

وإثر موقفه السبت، اتهمت إسرائيل البابا بـ«ازدواجية المعايير».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: «إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص؛ لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي لحرب إسرائيل ضد الإرهاب الجهادي (...) وهي حرب متعددة الجبهات فُرضت عليها منذ 7 أكتوبر».

وأضاف البيان: «كفى اتباعاً لمعايير مزدوجة، والتصويب على الدولة اليهودية وشعبها».

وشدّد البابا في الأسابيع الأخيرة من حدّة تصريحاته حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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