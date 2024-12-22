عمرو جمال يكشف كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في المنتخب

كشف عمرو جمال مهاجم حرس الحدود، والأهلي السابق كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه التي حدثت في المنتخب المصري.
قال عمرو جمال، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "حدث خلاف في الملعب مع كابتن حسام غالي، وأسامة نبيه حاول تهدئة الموقف، والموضوع انتهى".
وأضاف: كنت طرفا في المشكلة ولكن كابتن حسام كان متعصب فتدخل أسامة نبيه وتحدث معنا وعقب ذلك توجهت للاعتذار للكابتن حسام غالي أثناء تناولنا الطعام".
وتابع: "بعد العشاء جاء أسامة نبيه ووجدني أنا وكابتن حسام غالي بنحضن بعض والموضوع انتهى.. فقال "أنتو عصابة"، وحسام غالي اتخانق معاه".
وأردف: "كان هناك لاعيبين بتشتكي لـ حسام غالي من أسامة نبيه، هذا كل ما في الأمر".