عمرو جمال يكشف كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في المنتخب

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كشف عمرو جمال مهاجم حرس الحدود، والأهلي السابق كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه التي حدثت في المنتخب المصري.

قال عمرو جمال، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "حدث خلاف في الملعب مع كابتن حسام غالي، وأسامة نبيه حاول تهدئة الموقف، والموضوع انتهى".

وأضاف: كنت طرفا في المشكلة ولكن كابتن حسام كان متعصب فتدخل أسامة نبيه وتحدث معنا وعقب ذلك توجهت للاعتذار للكابتن حسام غالي أثناء تناولنا الطعام".

وتابع: "بعد العشاء جاء أسامة نبيه ووجدني أنا وكابتن حسام غالي بنحضن بعض والموضوع انتهى.. فقال "أنتو عصابة"، وحسام غالي اتخانق معاه".

وأردف: "كان هناك لاعيبين بتشتكي لـ حسام غالي من أسامة نبيه، هذا كل ما في الأمر".