حمد إبراهيم: غياب التركيز سبب تعادل الإسماعيلي مع بيراميدز

أكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه كان يتمنى تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق يقدمون مستوى جيد، ولكن قلة التركيز تسبب في الخروج بالتعادل في النهاية بهدف لكل فريق.

وقال مدرب الدراويش عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "واجهنا خصمًا قويًا يمتلك لاعبين جيدين للغاية، ولاعبو الإسماعيلي بذلوا جهدًا كبيرًا طوال اللقاء، وطالبت عناصر فريقي باللعب بقوة وأنا سأتحمل المسئولية أيا كانت النتيجة، تقدمنا بهدف عن طريق مروان حمدي، وكان لدينا عدة فرص خلال اللقاء لم نستغلها".

وأضاف: "هناك تطور ملحوظ بالنسبة للاعبي الإسماعيلي، وأسعى لتطوير أداء الفريق، والجهاز الفني يقدم عملا كبيرا، لكن في النهاية الهدف الأكيد هو تحقيق الفوز".

وأكمل: "مجلس الإدارة يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل حل الازمات، وهناك محاولات لحل أزمة القيد حاليا، لكن اللاعبين الحاليين يتحملون المسئولية، وحال فتح القيد سيكون أمرًا جيدًا، والأمور مبشرة لكنني أعمل وفقًا للعناصر المتاحة لدينا".

وزاد: "عمر الساعي أو كهربا لاعبين كبار، ولا استطيع أن أتحدث عن إمكانية التعاقد معهما حاليا، هم ثنائي مميز، وأي فريق يتمنى وجودهما، الأهم حاليا حل أزمة القيد ومن ثم التفكير في الصفقات".

وأتم: "مواجهة حرس الحدود ستكون صعبة أيضا، ولابد من الاستعداد لها بشكل قوي، نحتاج لبذل مجهود مضاعف لتحقيق نتيجة جيدة".